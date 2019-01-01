Мы обеспокоены: появилась реакция Москвы на выдвижение Порошенко на президентские выборы

Мы обеспокоены: появилась реакция Москвы на выдвижение Порошенко на президентские выборы

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Фото: commons.wikimedia.org

Россия обеспокоена тем, что действующий президент Украины Петр Порошенко решил пойти на второй срок и принять участие в президентских выборах 2019 года.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Господин Порошенко ведет себя как человек безответственный, способствует принятию законов о государственном языке, об образовании, ущемляющих права национальных меньшинств в Украине. Он грубо вторгается в церковную сферу. К чему это приведет для страны — это открытая опция. Мы по этому поводу обеспокоены. Будем ждать, как проголосуют украинские избиратели", — заявил Карасин.

Следует отметить, что ранее Нацразведка США представила отчет, в котором указано, что Россия предпримет шаги для влияния на президентские выборы в Украине. В Москве надеются убрать с поста президента Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, говорится в отчете.

Напомним, выборы президента в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в стране пройдут 27 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ дерзко ответили на слова Порошенко о необходимости достижения "холодного мира" между Украиной и Россией.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, МИД РФ, Президентские выборы 2019, Петр Порошенко
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