Послы стран НАТО утвердили важный протокол: детали

Послы стран НАТО утвердили важный протокол: детали

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Фото: wikipedia.org

Послы государств-членов НАТО утвердили приложение протокола о присоединении Македонии. По предварительным данным, 29 постоянных представителей блока сейчас ждут разрешение своих стран подписать протокол. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что после подписания он будет направлен к национальным парламентам стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

Спикер НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена "в ближайшие дни".

Как известно, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Страны присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Альянс продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнение Минских соглашений. С таким решительным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Македония, вступление в НАТО
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