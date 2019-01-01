Прогноз погоды в Украине на четверг - 31 января

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В четверг в Киеве ночью будет облачно, небольшой дождь. Утром будет пасмурно. Днем будет пасмурно. Вечером облачно, небольшой дождь. Температура на протяжении дня будет колебаться от 0 до +2°C.
Ночью +2°C. Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Утром 0°C. Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Днем +2°C. Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Вечером 0°C. Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Львове — прогноз погоды на 31 січня
- Запорожье — прогноз погоды на 31 січня
- Сумах — прогноз погоды на 31 січня
- Ровно — прогноз погоды на 31 січня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 31 січня
- Харькове — прогноз погоды на 31 січня
- Бердянске — прогноз погоды на 31 січня
- Черкассах — прогноз погоды на 31 січня
- Луцке — прогноз погоды на 31 січня
- Симферополе — прогноз погоды на 31 січня
- Донецке — прогноз погоды на 31 січня
- Одессе — прогноз погоды на 31 січня
- Мариуполе — прогноз погоды на 31 січня
- Виннице — прогноз погоды на 31 січня
- Житомире — прогноз погоды на 31 січня
- Днепре — прогноз погоды на 31 січня
- Чернигове — прогноз погоды на 31 січня
- Тернополе — прогноз погоды на 31 січня
- Киеве — прогноз погоды на 31 січня
- Кропивницком — прогноз погоды на 31 січня
- Ужгороде — прогноз погоды на 31 січня
- Хмельницком — прогноз погоды на 31 січня
- Луганске — прогноз погоды на 31 січня
- Николаеве — прогноз погоды на 31 січня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 31 січня
- Полтаве — прогноз погоды на 31 січня
- Херсоне — прогноз погоды на 31 січня
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 99%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 99%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +8°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +5°C
Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 3 м/c.
Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +4°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +4°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +1°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 98%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +6 до +14°C
Температура ночью +6°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +7°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +14°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 99%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C
Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +5°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 89%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +4°C
Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +3°C
Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +2°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 100%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 99%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +3°C
Температура ночью 0°C (малооблачно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (малооблачно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +3°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 1 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 1 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +1°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 97%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +8°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +3°C (облачно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 0 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +1°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +10°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 97%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +10°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (облачно). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней