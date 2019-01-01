"Годы берут свое": фанаты жестко раскритиковали Памелу Андерсон

Известная 51-летняя американская модель и голливудская актриса Памела Андерсон посетила торжественный вечер "Шоколад и мода", который состоялся в одном из ресторанов немецкого города Кельна. Однако в этот раз фанаты звезды придирчиво отнеслись к ее образу и виду в целом, передает ONLINE.UA.

Для выхода актриса надела соблазнительное платье асимметричного кроя бледно-розового цвета с откровенным декольте, которое сделало акцент на пышной груди Памелы. Что интересно, Памела стала не только гостьей вечера, но и станцевала страстные танцы со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" Максимом Дереймезом.

Большинство поклонников голливудской дивы начали критиковать ее внешний вид, акцентируя внимание на том, что ее красота увядает, а пластические операции, которые актриса делала раньше, ускоряют этот процесс.

"Да, годы берут свое — время никого не жалеет; к сожалению, естественную красоту вы испортили пластикой; она — невероятная женщина, а вы просто завидуете; волшебный образ, однако Памела уже не та; Андерсон — секс-символ целой эпохи! как вы можете ее критиковать?; да, она уже не молодая, но еще очень и очень привлекательная", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Памела Андерсон выступила с неожиданным заявлением — она жестко раскритиковала деятельность движения #MeToo.