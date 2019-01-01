Германия готова направить военные корабли в Черное море для сдерживания агрессии России

Германия готова направить военные корабли в Черное море для сдерживания агрессии России

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Фото: wikipedia.org

Германия готова отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии. В этом уверили представители правительства Германии на встрече с замминистра обороны Украины Анатолием Петренко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В ходе переговоров обсуждались перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс и размещение в Азовском и Черном морях наблюдательной миссии ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта.

При обсуждении вопроса украинской безопасности уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэль Зильберт и парламентский госсекретарь Бундесвера Томас Зильберхорн заявили, что будут в дальнейшем поддерживать Украину и добиваться освобождения военнопленных украинских моряков, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, возможные способы поддержки Украины путем наращивания ее оборонных способностей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе обсуждал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, Черное море, военные корабли, агрессия России против Украины, Минобороны Украины
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