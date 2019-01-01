В госбюджет Украины привлечено рекордную сумму - первые подробности

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29 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 18,3 миллиарда гривен, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280, 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% годовых, соответственно.

Суммы размещения — 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.

Минфин отказался размещать ценные бумаги на 1666 дней под 17-18%.

"Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 22 дня на 285,6 млн долларов под 6,25% годовых, 78 дней — на 37,6 млн долларов под 6,5% годовых, 140 дней — на 0,49 млн долларов под 6,7% годовых и 266 дней — на 7,03 млн долларов под 7,25% годовых. В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 71 день на 5,633 млн евро под 4,5% годовых", — сказано в сообщении.

Указано, что 30 января Минфину необходимо погасить ОВГЗ примерно на 4,4 млрд грн и $ 354 млн долларов.

Стоит отметить, что в прошлом году Минфин профинансировал государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.