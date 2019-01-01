Украина окончательно вышла из еще одного соглашения СНГ

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Украина вышла из соглашение СНГ об общих условиях поставок товаров. Соответствующее постановление было принято 30 января правительством Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

В пояснительной записке Кабмина к проекту постановления указано, что соглашение утратило свою актуальность. Данное соглашение предусматривало закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что, как указывается в документе, противоречит принципам рыночной экономике.

В Кабмине также пояснили, что данное соглашение в рамках СНГ заключалось во время перехода стран-участниц содружества к рыночным отношениям. В нем были закреплены принципы торгово-экономических соглашений. В настоящее время данное соглашение устарело в целом и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

Это не первое соглашение СНГ, из которого вышла Украина. Ранее Кабмин прекратил действие еще трех соглашений, а именно "О межгосударственном обмене экономической информацией", "Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности" и "О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности".

Напомним, что 19 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в августе 2018 года представительство Украины при СНГ закрылось.