Всех жителей ОРДЛО хотят проверять на полиграфе: как и зачем

Всех жителей ОРДЛО хотят проверять на полиграфе: как и зачем

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Фото: flickr.com

Главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил проверить население временно оккупированных территорий Донбасса на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, передает ONLINE.UA со ссылкой на "112 Украина".

"Сейчас верховный главнокомандующим Петр Алексеевич дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, вынужденно работают учителями в школе, от тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", — заявил Матиос.

По его словам, это можно будет сделать благодаря программе, которую разработали в Одессе.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно сильного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, которая по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне человек", — сказал Матиос.

Также он отметил: чтобы отсеять людей, которые вынужденно живут на оккупированных территориях, "нужен компьютер и полчаса на одного человека".

"Придется пропустить (через полиграф – ред.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить, потому что такие реалии Украины", — заявил Матиос.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики “ДНР” так называемого батальона “Спарта” распространяют очередной фейк о том, что их бойцов с временно оккупированной территории выманивают тренированные женщины-агенты.

Источник: 112 Україна Теги: Донбасс, ОРДЛО, оккупанты, полиграф, Анатолий Матиос
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