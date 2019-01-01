Путин через своего соратника предлагал Трампу свой "мирный" план по Донбассу - The Guardian

Володимир Путін та Дональд Трамп (фото — kremlin.ru)

Еще в 2016 году российский глава Владимир Путин предлагал выгодный для себя "мирный" план по Донбассу Дональду Трампу. Посредником между Кремлем и командой Трампа, как оказалось, был российский олигарх Олег Дерипаска.

По данным британской газеты The Guardian, Дерипаска вел переговоры с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, сообщает ONLINE.UA.

Источник уточняет, что переговоры состоялись в августе 2016 года в Нью-Йорке, сразу после того, как помощник Манафорта Константин Килимник встретился в Москве с Олегом Дерпипаска. Последний и выполнял роль коммуникатора, транслирующего интересы Кремля. В частности, он предложил некий вариант выгодного Москве плана по урегулированию конфликта на востоке Украины и снятия санкций с РФ.

О переговорах Дерипаски и командой Трампа стало известно только в январе 2019 года из-за случайно утечки важных юридических документов, связанных с делом Манафорта. В этих документах указано, что выгодный для Москвы мирный план по Донбассу обсуждался несколько раз.

Следует отметить, что несколько дней назад власти США неожиданно приняли решение снять санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под запрет еще в апреле 2018 года. Указано, что ограничения были сняты с компаний "Русал", En + и "Евросибэнерго". В Конгрессе США возмущены этим решением и потребовали до 5 ферваля предоставить объяснения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что СМИ раскрыли подробности еще одной тайной встречи Путина и Трампа, которая проходила без переводчика с американской стороны.