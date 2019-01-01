К побережью Крыма срочно полетели сразу три самолета США: что случилось

К побережью Крыма срочно полетели сразу три самолета США: что случилось

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Фото: flickr.com

Американская разведка не прекращает наблюдать за ситуацией вблизи российского побережья в Черном море. На этот раз разведывательные полеты проводят сразу три американских самолета, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Itamilradar.

"У берегов оккупированного Крыма работают самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion ВМС США и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что такие патрулирования американские самолеты совершают регулярно. В частности, 27 декабря, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал полет вблизи оккупированного Крыма. Со временем его перехватили военно-воздушные силы России.

 

К побережью Крыма срочно полетели сразу три самолета США: что случилось (1)

Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел новую разведку в районе Керченского пролива. Он в течение нескольких часов летал у берегов Крыма, подлетая к ним на близкое расстояние до 30 км.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Крым, самолеты, разведка
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