К побережью Крыма срочно полетели сразу три самолета США: что случилось

Американская разведка не прекращает наблюдать за ситуацией вблизи российского побережья в Черном море. На этот раз разведывательные полеты проводят сразу три американских самолета, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Itamilradar.
"У берегов оккупированного Крыма работают самолет радиоэлектронной разведки Boeing
RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion ВМС США и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что такие патрулирования американские самолеты совершают регулярно. В частности, 27 декабря, самолет радиоэлектронной разведки Boeing
Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.