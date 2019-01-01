Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру

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В России отреагировали на начало производства в США первой партии ядерных боеголовок малой мощности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что подобными действиями США повышают риск ядерного конфликта, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Еще в прошлом году мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта. Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", — заявил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Москва надеется, что в Евросоюзе отреагируют на опасные действия США. Он также заявил, что Россия готова возобновить диалог с США по ракетному договору.

Напомним, ранее сообщалось, что в США завод по производству ядерного оружия Pantax начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт заявлял, что Россия активно готовится к ядерной войне с США.