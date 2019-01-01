В работе Gmail произошел глобальный сбой - не повезло и украинцам

В работе сервиса Gmail произошел масштабный сбой. Самая распространенная проблема – пользователи не могут войти в свой аккаунт, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные портала Downdetector.

Отмечается, что 43% пользователей жалуются, что не могут зайти в свою учетную запрос, при попытке залогиниться выбрасывает ошибку "404". Также возникли проблемы с получением сообщений и с доступом к сайту сервиса.

"На данный момент больше всего жалоб поступает от пользователей из Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландов, Испании, Дании, Польши, Норвегии, а также Аргентины, Чили и Индии", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что серьезные проблемы возникли и у украинцев – больше всего у нас пострадали пользователи из Киева.

Проблемы происходят и в других сервисах Google: календарь, Google Drive и тому подобное. При этом пресс-служба Google пока не прокомментировала ситуацию, поэтому в чем причина сбоя – пока неизвестно.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно по всему миру произошли масштабные сбои в работе сервисов Microsoft . В частности, проблемы происходят в работе почтовых сервисов Outlook и Exchange, а также в файловом хостинге Onedrive.