Криштиану Роналду разбил женщине нос - шокирующие фото

Криштиану Роналду разбил женщине нос - шокирующие фото

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Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Легендарный футболист, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то провел встречу с болельщицей, которой попал в лицо мячом перед поединком Серии А против "Кьево" (3:0), передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook пострадавшей.

Отмечается, что неделю назад на разминке перед игрой с "Кьево" португалец сильно ударил по мячу, и тот прилетел женщине по имени Елена Ди Мартино точно в лицо. Фанатка футболиста получила сильный ушиб носа, а ее очки оказались сломаны. Работники стадиона оказали женщине первую помощь.

Однако, болельщица решила с досадного инцидента выжать максимум.

"Не каждый день получаешь по лицу мячом, по которому ударил Криштиану Роналду. Благодарна своим друзьям с фанатской трибуны за поддержку. Но, все же, я жду приглашения на ужин", – написала Елена в социальной сети. 

Однако, вместо ужина португалец позвал ее на базу "Ювентуса". Там Криштиану встретился с Ди Мартино, сделал совместное фото и подарил ей футболку с надписью "Обнимаю".

Криштиану Роналду разбил женщине нос - шокирующие фото (1)

Криштиану Роналду разбил женщине нос - шокирующие фото (2)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный футболист, защитник ПСЖ Дани Алвес заявил, что после того, как Криштиану Роналду покинул "Реал", команда стала намного сильнее, поскольку смогла наконец стать единым целым.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, футбол, игра, курьез, фанати
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