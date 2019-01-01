Ученые выявили неожиданную опасность домашних кошек

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Домашние кошки могут вызывать шизофрению у людей. Неожиданная опасность пушистых питомцев кроется в токсоплазме, которая является паразитом семейства кошачьих.

К такому неутешительному выводу пришли датские ученые Копенгагенской университетской больницы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.

Эксперты пояснила, что токсоплазма обитает в мышечных и нервных тканях, а также в мозге и во внутренних органов кошек. При попадании в организм человека этот паразит вызывает опасное заболевание токсоплазмоз. Отмечается, что почти половина населения нашей планеты заражена токсоплазмозом и многие даже не знают об этом, так как заболевание зачастую протекает в легкой форме, а его симптомы редко проявляются.

Но при понижении иммунитета токсоплазмоз может привести к необратимым последствиям. В частности, этот паразит может вызывать психические нарушения и даже шизофрению. Эта опасность была доказана в ходе масштабного исследования, в рамках которого были проанализированы данные 80 тысяч человек, страдающих психическими расстройствами. Как выяснилось, у людей с токсоплазмозом риск развития шизофрении был почти на 50% выше, чем у тех, у кого инфекция не была выявлена.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что хронический недосып провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Из-за регулярного недостатка сна у людей в пожилом возрасте развивается деменция и истощение, что может стать причиной преждевременной смерти.