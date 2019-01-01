Анекдот года: одному из главарей "ДНР" не дали паспорт фейковой "республики"

Андрій Пургін (фото з відкритих джерел)

Один из создателей "ДНР" Андрей Пургин пожаловался, что ему отказали в выдаче паспорта фейковой "республики". Он заявил, что его лишили права на жизнь, так как из документов у него остался только украинский загранпаспорт, срок действия которого скоро истекает, передает ONLINE.UA.

"Очень скоро я могу жить только в рамках своего дома, так как выйти на улицу не смогу. У нас военное положение и проверяют документы на улицах. На меня также распространяются персональные санкции половины мира (в 2014 году Пургин был включен в санкционный список США — ред.) и я в розыске на Украине", — написал Пургин в сосети.

Блогер Денис Казанский в соцсети высмеял жалобы террориста, назвав их анекдотом года. Он напомнил, что именно из-за Пургина миллионы людей лишились права на наромальную жизнь.

Украинцы не оставили без внимания жалобы Пургина.

"Это карма!", "Побывал "идеологом, политиком, диссидентом", теперь бомж в своём придуманном мире. Это ещё и отлично для него, пусть теперь выхватит, в дополнение, неразрешённых проблем с отсутствием их нарезанных картонок, и в.....ад", "А я обожаю такие расклады! И ещё слёзки крымчан в топе!" — пишут пользователи в соцсети.

Напомним, в 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой "русской весны" в Донецкой области и принимал участие в создании фейковой "ДНР". С мая по ноябрь 2014 года он был "первым заместителем председателя Совета министров ДНР", а с ноября 2014 по сентябрь 2015 года был "спикером парламента ДНР". После этого его отстранили от "власти".

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