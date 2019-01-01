"РФ уже начала это делать": в Кабмине сообщили тревожные новости

"РФ уже начала это делать": в Кабмине сообщили тревожные новости

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Фото — kremlin.ru

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в Украине преуменьшают угрозу, которую может представлять Россия во время президентских выборов в Украине. По его словам, кроме прямого вмешательства спецслужб, РФ будет оказывать влияние и в информационном пространстве, и с помощью политических и технологических манипуляций.

Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Тука добавил, что в последнее время значительно увеличилось присутствие пророссийских политических сил на украинских информационных каналах.

"Вмешательство не то, что будет, оно уже идет. Вы отметили целый ряд составляющих этого сложного процесса. Это и кибербезопасность, и информационное пространство, политические и технологические манипуляции", — говорит он.

Так, Тука отмечает, что в Украине значительно преуменьшают угрозу, которую несет РФ.

"Мы стараемся свести ее (угрозу – ред.) исключительно к несанкционированному вмешательству со стороны российских спецслужб к работе компьютерных центров ЦИК. Это не соответствует действительности. Ведь Россия будет работать и уже работает на политическом и информационном пространстве", – пояснил заместитель главы МинВОТ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что Россия активно пытается оказывать информационную атаку на Украину через экраны телевизоров.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, президентские выборы
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