"Путин всегда помогает": известный политик выступил с резонансным заявлением

Ніколас Мадуро (фото — flickr)

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро признался, что у властей Венесуэлы есть российское вооружение "высочайшего уровня", а персонал прошел подготовку в Российской Федерации, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью", – отметил он.

Мадуро отметил, что он просил Путина о постоянных контактах, поддержке на дипломатическом и политическом уровнях в ООН, защиту "правды Венесуэлы в международном плане".

"Во время разговора несколько дней назад он мне сказал, что мы будем усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, во всех направлениях... В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений есть в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", — рассказал скандальный президент Венесуэлы.