Лучшие синглы прошлых лет: песня Джамалы попала в ТОП-10 "Евровидения"

Джамала (фото — instagram.com/jamalajaaa)

Организаторы "Евровидения" запустили голосование на лучшую песню прошлых лет. В ТОП-10 попала украинская певица Джамала с песней "1944", с которой она победила на конкурсе в 2016 году, передает ONLINE.UA.

Онлайн-голосования за лучшую песню "Евровидения" было запущено на сайте конкурса, который в 2019 году будет проходить в Израиле. На данный момент участие в голосовании приняли более 40 тысяч человек, 8% которых отдали свои голоса за Джамалу, благодаря чему в рейтинге она занимает шестое место.

Лидерами голосования в настоящее время являются победительница " Евровидения-2012 ", шведская певица Лорин с песней "Euphoria", Александр Рыбак с песней "Fairytale", который победил на конкурсе от Норвегии в 2009 году и израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy", которая победила на "Евровидении" в 2018 году.

Напомним, Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в 2016 году. Тогда она исполнила песню "1944", которая была посвящена трагическим событиям, а именно депортации крымскотатарского населения. В финале международного конкурса она набрала 534 очка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джамала и Мария Яремчук стали героинями официального трейлера международного вокального конкурса "Евровидение" в 2018 году. Кадры из их выступлений на конкурсе в прошлые годы признали одними из лучших за историю конкурса.