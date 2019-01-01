Украинская разведка рассказала, как оккупанты устраивают фейковые обстрелы на Донбассе

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В Минобороны Украины сообщают, что российские оккупационные силы на Донбассе начали подготовку очередного цикла фейковых "антиукраинских" новостей. Отмечается, что на днях пропагандистские СМИ снимали так называемые сюжеты об обстрелах со стороны Украины, передает ONLINE.UA.

Российские съемочные группы работали на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Оккупанты пытались заснять, как украинская сторона "нарушает режим прекращения огня". "В такой манипулятивный способ оккупанты пытаются навязать международному сообществу убеждения о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", — сказано в сообщении.

В Минобороны также отмечают, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, на конец 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих. Кроме того, боевики продолжают использовать временно оккупированные территории Донбасса, как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.