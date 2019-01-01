"Унижает мое достоинство": митрополит Симеон подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия

"Унижает мое достоинство": митрополит Симеон подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия

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Глава УПЦ МП Онуфрій (фото — wikipedia.org)

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины подал в суд на своего бывшего руководителя – главу УПЦ МП митрополита Онуфрия. По словам Симеона, тот все время унижает его честь и достоинство, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Стоит отметить, что этот судебный процесс – уникален, ведь впервые в Украине бывший руководитель епархии Московского патриархата обратился в мирской суд по защите чести и достоинства.

Однако, что интересно, вопрос не только в этом, а еще и в имущественных и юридических правах. Оказалось, что суд наложил запрет на регистрацию нового наместника епархии МП Варсонофия.

То есть сейчас он фактически без должности и не имеет доступа к банковским счетам и имуществу винницкой епархии. Соответственно, Московский патриархат в Виннице – без юридического руководителя.

Отметим, что глава УПЦ МП окончательно потерял свой титул: после того, как 15 декабря провозгласили создание Православной церкви Украины и избрали ее предстоятеля, Онуфрий больше не митрополит Киевский. Ранее о лишении титула митрополита Киевского Онуфрия сообщал Вселенский патриарх Варфоломей в письме. В нем уточнялось, что с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины Онуфрий теряет право на титул митрополита Киевского.

Напомним, на Рождество Томос об автокефалии ПЦУ впервые представили в Украине. Оригинал документа выставили в Софийском соборе после рождественской литургии, которую провел глава ПЦУ Епифаний в присутствии первых лиц страны, включая президента Украины Петра Порошенко, его жены и детей.

Как сообщал ONLINE.UA, 9 января в Стамбуле окончательно завершили оформление Томоса об автокефалии для Украины.

 

Источник: 24 Канал Теги: митрополит Симеон, Онуфрій, УПЦ МП, иск
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