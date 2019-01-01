"Они давят на окружение Путина": политолог рассказал про хитрый план США

Политический эксперт Сергей Постоловский считает, что скандальный олигарх Олег Дерипаска – важное звено не только в российской экономике, но и в политически-олигархической российские элите. По мнению политолога, Штаты смягчили санкции против одиозного бизнесмена, чтобы через Дерипаску давить на ближайшее окружение Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Снятие американских санкций с Дерипаски – это не ослабление давления на Россию. Наоборот – принцип кнута и пряника. США показывают, что могут как и ввести санкции, так и ослабить. И все зависит от поведения Дерипаски. Очевидно, сначала были определенные переговоры с Дерипаской через юристов или напрямую. Просто так эти санкции бы не снимались. Важно, что Дерипаска обещал взамен", — говорит Постоловский.

Эксперт отмечает, что глава Кремля в своих внешнеполитических решениях очень самостоятельный и не будет прислушиваться к мнению олигархов. С другой стороны, это может сыграть злую шутку, поскольку нельзя исключать внутреннего дворцового переворота.

Политолог также добавил, что связи Дерипаски и бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Манафорта – важны в вопросе Украины. Дерипаска привел в Украину Манафорта, с которым состоялся контакт с Ахметовым и дальше Януковичем. И это все опасно для Трампа.

"Опасный круг для Трампа сужается. Спецпрокурор Роберт Мюллер оказался парень удалой, о чем хорошо свидетельствует арест и Манафорта, и экс-советника Трампа Роджера Стоуна. Плюс подозрения относительно того, что во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в 2018-м Трамп и Путин говорили в присутствии только российского переводчика, и о чем – неизвестно. До импичмента вряд ли дойдет. Но Трамп – не агент Путина. Он просто действует, как бизнесмен в политике", — объясняет эксперт.

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