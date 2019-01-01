"Она ему в матери годится": Наоми Кэмпбелл закрутила роман с молодым певцом

"Она ему в матери годится": Наоми Кэмпбелл закрутила роман с молодым певцом

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Наомі Кемпбелл (фото — medikforum.ru)

На днях журналисты заметили 48-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл и 25-летнего певца Лиама Пейна в одном из лондонских клубов. Звезды посетили концерт нигерийского певца Davido. Пресса сразу начала писать о возможном романе звезд, который они тщательно скрывают от общественности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Пара не хотела попадать в объективы папарацци и на глаза публике, поэтому покинули светское мероприятие через запасной выход. Однако, когда они заходили в помещение репортерам удалось сделать несколько фото. Наоми, со своей новой прической, прошла мимо с опущенной головой, а парень шел позади нее, не скрывая своего лица", — сказано в сообщении.

"Она ему в матери годится": Наоми Кэмпбелл закрутила роман с молодым певцом (1)

Кроме того, Лиам также писал нежные комментарии под снимками Наоми — это заметили фанаты красавицы.

"Она ему в матери годится": Наоми Кэмпбелл закрутила роман с молодым певцом (2)

Однако, кажется, поклонников Лиама разочаровал выбор их кумира.

"Она ему в матери годится; ну, что за мода? у тебя же столько молодых фанаток; она невероятная красавица, а вы просто завидуете; волшебная пара; эти отношения не будут долгими — я вам говорю; эх, какие они милые", — пишут пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Кристен Стюарт была замечена во время романтической прогулки вместе с подругой — "ангелом" Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. Папарацци удалось заснять девушек за страстными поцелуями в машине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Наоми Кэмпбелл, Лиам Пейн, отношения, роман
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