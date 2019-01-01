"Она ему в матери годится": Наоми Кэмпбелл закрутила роман с молодым певцом

На днях журналисты заметили 48-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл и 25-летнего певца Лиама Пейна в одном из лондонских клубов. Звезды посетили концерт нигерийского певца Davido. Пресса сразу начала писать о возможном романе звезд, который они тщательно скрывают от общественности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Пара не хотела попадать в объективы папарацци и на глаза публике, поэтому покинули светское мероприятие через запасной выход. Однако, когда они заходили в помещение репортерам удалось сделать несколько фото. Наоми, со своей новой прической, прошла мимо с опущенной головой, а парень шел позади нее, не скрывая своего лица", — сказано в сообщении.

Кроме того, Лиам также писал нежные комментарии под снимками Наоми — это заметили фанаты красавицы.

Однако, кажется, поклонников Лиама разочаровал выбор их кумира.

"Она ему в матери годится; ну, что за мода? у тебя же столько молодых фанаток; она невероятная красавица, а вы просто завидуете; волшебная пара; эти отношения не будут долгими — я вам говорю; эх, какие они милые", — пишут пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Кристен Стюарт была замечена во время романтической прогулки вместе с подругой — "ангелом" Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. Папарацци удалось заснять девушек за страстными поцелуями в машине.