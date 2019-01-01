Попробуй и ты: конкурс "Мисс Украина" смягчил правила для участниц

Попробуй и ты: конкурс "Мисс Украина" смягчил правила для участниц

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Леоніла Гузь (фото — instagram.com)
В конкурсе "Мисс Украина" изменились правила для конкурсанток — были пересмотрены параметры возраста и роста, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт конкурса.
 
Национальный комитет конкурса красоты "Мисс Украина" скорректировал правила для участия. Теперь в конкурсе смогут выступать девушки в возрасте от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.
 
Указано, что правила были пересмотрены в связи с изменениями требований в трех международных конкурсах: Miss World, Miss Earth, Miss International. Были взяты средние показатели. Стоит отметить, что ранее возраст украинских участниц должен был быть от 17 до 24 лет, а рост — от 170 см.
 
Напомним, победительница конкурса "Мисс Украина 2018" — 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована. У красавицы отобрали корону за то, что она не предоставила информацию о прежнем браке. Дидусенко подтвердила, что никогда не была замужем и не имеет детей. Однако позже стало известно, что девушка была замужем и имеет ребенка.
Как сообщал ONLINE.UA ранее было названо имя конкурсантки, которая получила корону "Мисс Украина 2018" после того, как ее со скандалом забрали у Вероники Дидусенко. Новой обладательницей титула стала 19-летняя Леонила Гузь с Херсонщины.
Источник: ONLINE.UA Теги: Міс Україна, конкурс красоты, параметры, украинки
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