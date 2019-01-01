Попробуй и ты: конкурс "Мисс Украина" смягчил правила для участниц

Леоніла Гузь (фото — instagram.com)

В конкурсе "Мисс Украина" изменились правила для конкурсанток — были пересмотрены параметры возраста и роста, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Национальный комитет конкурса красоты "Мисс Украина" скорректировал правила для участия. Теперь в конкурсе смогут выступать девушки в возрасте от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.

Указано, что правила были пересмотрены в связи с изменениями требований в трех международных конкурсах: Miss World, Miss Earth, Miss International. Были взяты средние показатели. Стоит отметить, что ранее возраст украинских участниц должен был быть от 17 до 24 лет, а рост — от 170 см.