Курс валют на сегодня 31 января - доллар дешевеет, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 31 января - доллар дешевеет, евро стал дороже

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На четверг, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 31 января цена доллара США составит 27 гривен 76 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 72 копейки, что в свою очередь на больше чем в среду, 30 января.

В среду, 30 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.75/27.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.67/31.64 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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