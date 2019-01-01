Украинские бойцы разгромили боевиков на Донбассе: враг понес серьезные потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. 30 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Павлополь, города Марьинка, населенного пункта Новомихайловка.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Кряковка, в районе Хутора Свободный, в районе города Попасная, в районе населенного пункта Крымское.Также возле Крымского враг бил из зенитной установки ЗУ-23 -2 установленной на МТЛБ-У", — передают в штабе.

Действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-В и зенитную установку уничтожено с помощью ПТРК "Стугна-П".

Личный состав "Стугна-П" представлен к награждению.

По данным разведки, 30 января, двое оккупантов уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперт сделал прогноз по войне на Донбассе, назвав два варианта урегулирования конфликта.