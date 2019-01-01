В "Нафтогазе" назвали условие, при котором установят счетчики потребителям

В "Нафтогазе" назвали условие, при котором установят счетчики потребителям

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Фото: wikipedia.org

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова обеспечить домохозяйства счетчиками газа за свой счет при условии подписания с потребителем контракта, передает ONLINE.UA.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман ранее сообщил, что Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет.

"Нафтогаз" поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик", — сказал он.

По словам Коболева, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газоснабжающая компания. Он также добавил, что оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. Отмечается, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане "Нафтогаза".

"Одного источника недостаточно. Поскольку это отношения между облгазом и потребителем, нам нужен контракт с любым из них. С облгазом это невозможно — они против, с потребителем — мы с удовольствием возьмем этого потребителя, сделаем его своим потребителем и будем ставить счетчики", — пояснил глава НАК.

По его оценке, количество абонентов, которые на сегодня не имеют приборов учета потребления газа, составляет около 3 млн.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Стокгольмский арбитраж принял решение по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" о расторжении контракта и пересмотре тарифов. Суд постановил объединить эти иски в одно дело.

Источник: ONLINE.UA Теги: Нафтогаз, газ, лічильник, Андрей Коболев
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