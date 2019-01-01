В оккупированном Крыму оккупанты снова опозорились: что случилось

В оккупированном Крыму в результате ошибочных действий организации "Стройгазмонтаж", которая занимается возведением Крымского моста, началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к транспортному переходу, передает ONLINE.UA со ссылкой на InformNapalm.
Отмечается, что вблизи автомобильного подхода к Крымскому мосту компания "Стройгазмонтаж" составляла значительные части почвы, о чем неоднократно сообщала.
"В результате ликвидации этого грунта образовался котлован, который из-за погодных условий заполнился значительным объемом дождевых и талых вод, вследствие чего возникла опасность подтопления верху откоса насыпи, и как итог – сползание значительной части откоса земляного полотна на проезжую часть построенной автомобильной дороги", – говорится в документе.
В связи с такой ситуации в "Стройгазмотаж" приняли решение спустить воду, которая образовалась, в действующую систему водоотвода автомобильной дороги, которая в соответствии с проектными решениями не рассчитана на такие нагрузки. В результате отвод воды из котлована привело к потере устойчивости откоса, заливанию водопропускных труб, сползанию массива грунта к автомобильной дороге, а также к разрушению бетонного укрепления кювета и дренажной сети.
"Учитывая вышесказанное, сообщаем, что на этом участке необходимо срочно ликвидировать причины подтопления, с полным восстановлением существующего рельефа местности. Повторно напоминаем, что бездействие в отношении решения этого вопроса может повлечь сползание всего основного хода автомобильной дороги, и как следствие – прекращение движения единым подходом к Крымскому мосту", – отмечают представители "Стройгазмонтажа" в обращении к руководителю российского Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.