В оккупированном Крыму оккупанты снова опозорились: что случилось

Фото: informnapalm.org

В оккупированном Крыму в результате ошибочных действий организации "Стройгазмонтаж", которая занимается возведением Крымского моста, началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к транспортному переходу, передает ONLINE.UA со ссылкой на InformNapalm.

Отмечается, что вблизи автомобильного подхода к Крымскому мосту компания "Стройгазмонтаж" составляла значительные части почвы, о чем неоднократно сообщала.