Предстоятель РПЦ Кирилл признался, что хочет приехать в Украину: с какой целью

Предстоятель РПЦ Кирилл признался, что хочет приехать в Украину: с какой целью

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Патріарх Кирило (фото — commons.wikimedia.org)

Предстоятель РПЦ Кирилл заявил, что в будущем хочет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", — сказал Кирилл.

По его мнению, политическая ситуация и конъюнктура – явления "преходящие".

Кроме того, Кирилл призвал паству УПЦ МП "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам".

"Культурное, цивилизационное единство русских и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства", — заявил предстоятель РПЦ.

Напомним, патриарх Московский Кирилл ранее просил предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, который он цинично назвал "незаконным сборищем раскольников". Соответствующее обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви московского патриархата. Указано, что "за" проголосовали 240 народных депутатов во время пленарного заседания 20 декабря.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кирило, Украина, ПЦУ, РПЦ
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