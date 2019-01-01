Эксперт объяснил, почему популярность всех мировых лидер стремительно падает

Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Недавно был опубликован ежегодный рейтинг мировых лидеров, который показал: впервые известность всех значительных политических авторитетов в мире снизились. Рейтинг обнародовал американский институт Гэллапа, занимающийся исследованиями общественного мнения, передает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Опрос был проведен в 45 странах мира в период с октября 2018 года по январь 2019 года и охватил почти 47 тысяч респондентов.

Президент Gallup International Канчо Стойчев отметил, что это впервые институт фиксирует падение рейтингов всех значительных политических лидеров.

"Этого раньше никогда не случалось. Обычно популярность некоторых лидеров растет, других – по разным причинам падает, но теперь в сравнении с прошлыми годами все рейтинги снизились — это действительно беспрецедентно. Что-то происходит в мире... Мир, в котором мы живем, находится в переходном периоде", — пояснил Стойчев.

По его мнению, одним из объяснений такой тенденции могут стать многочисленные конфронтации на международной арене, которые отразились на рейтинге политиков.

"На мой взгляд, большая часть проблемы заключается в их неспособности справиться с проблемами, стоящими сегодня перед миром", — сказал Стойчев.

Список популярности мировых лидеров возглавила Ангела Меркель, которая вытеснила с первого места Эммануэля Макрона. Опрос показал, что она более популярна в Африке и странах Европы, не входящих в ЕС, и в Канаде, а не дома, в пределах Евросоюза. Дональд Трамп традиционно оказался в конце списка. Примечательно, что его популярность в России последовательно падает. Около 70% россиян относятся к нему отрицательно. То же самое происходит с мнением американцев о Путине: 70% американцев относятся к нему негативно.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт заявлял, что Россия активно готовится к ядерной войне с США.