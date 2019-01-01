Дождались: Apple снизит цены на iPhone

После осеннего релиза смартфонов iPhone первый финансовый отчет оказался весьма неутешительным для Apple, именно поэтому глава корпорации Тим Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone, передает ONLINE.UA со ссылкой на MacRumors.

Отмечается, что продажа iPhone упал аж на 15%.

Сам Кук убежден, что причиной падения продаж новых iPhone стала нестабильная экономика некоторых регионов. Из-за колебания курсов доллара и евро флагманские аппараты оказались неконкурентоспособными, и теперь вендор намерен изменить свой подход к ценообразованию на иностранных рынках.

"В январе мы оценили макроэкономические условия некоторых из этих рынков, и решили вернуться к более локальным ценам в надежде улучшить продажи в этих регионах", — добавил предприниматель.

Стоит отметить, что список стран, в которых будет проведено обещанная ценовая корректировка, Кук не озвучил. Вероятно, речь в первую очередь идет об Индии и Бразилии. Ранее корпорация уже начала снижать цены для китайских ритейлеров. Не исключено, что одним из участников «распродаж» станет и Украина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что австралийский суд обязал компанию Apple выплатить 9 млн долларов штрафа. Причиной принятия такого решения стал отказ компании бесплатно ремонтировать iPhone пользователей.