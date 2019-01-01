"РФ должна это сделать": в США наконец-то прокомментировали новый план по Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик не предлагал отказаться от Минских договоренностей, а, в первую очередь, имел в виду отвод тяжелого вооружения и вывод иностранных войск.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Отметим, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что подготовлен новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену Минским соглашениям.

"Мы имеем эти соглашения, и они важны, ведь они установили прекращения огня, они установили ключевые правила. Речь идет об отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановлении государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты, и мы не хотели бы их терять, избавившись Минских соглашений", — сказал американский дипломат.

Он также подчеркнул, что в первую очередь Россия должна остановить войну на Донбассе и позволить ввести туда миротворческую миссию ООН.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине и политику власти. Кроме того, он отметил, что Кремль хочет представить правительство в невыгодном свете.