Шокирующая цифра: сколько покушений на Порошенко предотвратили в 2018 году

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В 2018 году было выявлено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей в эфире "Украинского радио", передает ONLINE.UA.

На вопрос о покушениях на руководителей государства он ответил: "В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства". Других подробностей по этому поводу он не дал.

По словам Гелетея, на время выборов президента усилят меры безопасности с учетом недостатков, которые были в прошлых годы.

"В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и Службы безопасности, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативныв процессов, которые теоретически могли бы быть", – уточнил руководитель УГО.

Управление государственной охраны будет обеспечивать и безопасность центральных государственных объектов, среди них Центральная избирательная комиссия.

"Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение Центральной избирательной комиссии и председателя ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность – это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит", — отметил Гелетей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.