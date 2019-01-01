Минюст Украины принял важное решение относительно ПЦУ

Фото: pixabay.com

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало как религиозную организацию Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви). Произошло это 30 января 2019 года.

Выдержку из соответствующего документа опубликовал спикер бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата и в то же время архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря — ред.), передает ONLINE.UA.

Юридический адрес ПЦУ – Киев, улица Трехсвятительская, 6.

Стоит отметить, ранее глава ПЦУ Епифаний отмечал, после юридического оформления, то есть, когда будет зарегистрировано руководящий орган – Киевская митрополия, другие епархии должны вность изменения в устав. В то же время, по его словам, те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре.

Также известно, что после интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля, состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. С таким тревожным заявлением выступил Архиепископ Симферопольский и Крымский прежней УПЦ КП Климент.