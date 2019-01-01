В Украине объявили первый уровень опасности

В Украине объявили первый уровень опасности

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Фото: twitter.com

В четверг, 31 января, почти на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый, передает ONLINE.UA со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что 31 января в большинстве украинских областей прогнозируют туманы. Видимость будет 200-500 метров.В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый.

Кроме того, местами ожидается наморозь, а на дорогах будет гололед. Такие природные явления будут наблюдаться во всех украинских регионах, кроме юга.

Синоптики прогнозируют, что начало февраля в Украине будет слишком холодным, а к 20-м числам есть даже большая вероятность сильных морозов – до -25-30 градусов. А настоящая весна ориентировочно должна прийти со второй неделей марта.

В Украине объявили первый уровень опасности (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в северных районах Саудовской Аравии, которые славятся жарким климатом, выпал снег. Местные жители впервые увидели настоящую зиму и не могут нарадоваться аномалии. Яркие фото и видео они публикуют в соцсетях, охотно делясь впечатлениями от аномальной погоды.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, туман, жолтый уровень
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