Президентские выборы 2019 - появились прогнозы букмекеров

Президентские выборы 2019 - появились прогнозы букмекеров

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Фото: 24tv.ua

До начала президентских выборов осталось не так уж и много времени. Традиционно, кроме социологов, свои прогнозы на такие события делают и букмекеры, передает ONLINE.UA.

Большинство социологических опросов свидетельствуют в пользу кандидата от "Батькивщины" Юлии Тимошенко, однако крупнейшие украинские букмекерские конторы не спешат отдавать ей безоговорочную победу.

Так, по версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70. Значительно ниже шансы у экс-министра обороны Анатолия Гриценко (15,00), нардепов Юрия Бойко (20,00), Олега Ляшко (50,00), Александра Вилкула (150) и мэра Львова, лидера "Самопомощи" Андрея Садового (200). При этом наиболее вероятной парой во втором туре компания считают Порошенко-Тимошенко – вероятность этого противостояния оценивается с коэффициентом 1,42.

Президентские выборы 2019 - появились прогнозы букмекеров (1)

Что интересно, в "Пари-матч" коэффициенты на победу Тимошенко и Порошенко одинаковы – 2,30. Третьим идет Зеленский – 4,50, далее – Гриценко (9,00), Бойко (15,00), Садовый (25,00) и Ляшко (30,00). Также в конторе уверены в том, что без второго тура не обойтись – коэффициент на то, что президента в первом туре не выберут – 1,03.

Президентские выборы 2019 - появились прогнозы букмекеров (2)

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, букмекеры, прогнози
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