Какие проблемы больше всего волнуют украинцев - результаты опроса

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В настоящее время важнейшими проблемами, которые волнуют украинцев, остается рост цен, проблемы с медициной в Украине и безработица, передает ONLINE.UA со ссылкой на результаты опросов социологической группы "Рейтинг".

В то же время важнейшими проблемами для Украины в целом граждане считают военные действия на Донбассе, коррупцию и низкий уровень производства. "Так, важнейшей проблемой, которая волнует украинцев лично, в 2018 году стал рост цен. Она тревожит 62% опрошенных. На второй позиции – система здравоохранения. Ее считают важной проблемой 28% респондентов. Третью позицию разделили между собой проблемы социальной защиты бедных и безработицы, это волнует 26% опрошенных", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что главными проблемами для Украины в конце 2018 года украинцы считают первостепенно: военные действия на Донбассе (49%), коррупцию в государственных органах (45%) и низкий уровень производства (25%).

Напомним, недавно эксперт-социолог, руководитель сектора исследований Центра социального инжиниринга "РАНД" Сергей Демьянов сообщил, что наиболее важной проблемой в стране, которую нужно решать, украинцы считают вооруженный конфликт на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы выбрали важнейшее событие 2018 года.