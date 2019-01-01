"Нет благодати": Кирилл отметился новым скандальным заявлением в сторону ПЦУ

Глава РПЦ Кирилл в очередной раз осудил предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Он утверждает, что здесь проповедуют и призывают людей к одному, а делают совсем противоположное. По словам патриарха, в такой церковной организации нет благодати, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что Кирилл ответил на вопрос, как можно охарактеризовать события в Украине, когда Константинополь предоставил ей Томос об автокефалии ПЦУ: расколом, точкой невозврата или определенным кризисом, глава РПЦ заметил, что здесь целесообразным будет слово "кризис".

"Это греческое слово, и его значение в переводе означает "суд". Мы забываем значение слова "кризис". И в этом смысле происходит суд Божий над нами. Прежде всего, над теми, кто инициировал такого рода кризис", – уверяет Кирилл.

По его словам, в ПЦУ идут против воли Божьей, "проповедуя одно и призывая людей к другому, практически делают противоположное".