"Нет благодати": Кирилл отметился новым скандальным заявлением в сторону ПЦУ

"Нет благодати": Кирилл отметился новым скандальным заявлением в сторону ПЦУ

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Патріарх Кирило (фото — commons.wikimedia.org)

Глава РПЦ Кирилл в очередной раз осудил предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Он утверждает, что здесь проповедуют и призывают людей к одному, а делают совсем противоположное. По словам патриарха, в такой церковной организации нет благодати, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что Кирилл ответил на вопрос, как можно охарактеризовать события в Украине, когда Константинополь предоставил ей Томос об автокефалии ПЦУ: расколом, точкой невозврата или определенным кризисом, глава РПЦ заметил, что здесь целесообразным будет слово "кризис".

"Это греческое слово, и его значение в переводе означает "суд". Мы забываем значение слова "кризис". И в этом смысле происходит суд Божий над нами. Прежде всего, над теми, кто инициировал такого рода кризис", – уверяет Кирилл.

По его словам, в ПЦУ идут против воли Божьей, "проповедуя одно и призывая людей к другому, практически делают противоположное".

"Но если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а организация начинает действовать совсем в другой системе ценностей – то, что сейчас происходит в Украине, – то это означает, что нет благодати в такой церковной организации", – добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ назвали "провокацией" Вселенского патриарха Варфоломея его решение о предоставлении Томоса Украине об автокефалии церкви.

Источник: ONLINE.UA Теги: суд, РПЦ, Кирило, ПЦУ
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