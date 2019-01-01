Путин: Россия готова защищать верующих в Украине

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах. Об этом он сказал на мероприятии по случаю десятилетия интронизации главы РПЦ Кирилла, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Глава Кремля в очередной раз пожаловался на якобы вмешательство украинских властей в церковные дела и добавил, что в России подобные действия считают "абсолютно недопустимыми".

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский президент поблагодарил Кирилла за " кормление" российского воинства и заявил, что это якобы помогает офицерам и солдатам быть убежденным в своей "моральной правоте".

Также Путин отметил усилия главы РПЦ в "укреплении доверия" между странами и народами и выразил надежду, что "Русская православная церковь и впредь будет иметь действенную миротворческую силу".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин прокомментировал вероятность начала ядерной войны.