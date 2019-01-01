В МинВОТ рассказали, как РФ нагло изолирует украинские порты

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Мариупольский и Бердянский торговый порты являются единственными в Азовском море, которые обеспечивают импорт и экспорт товаров с восточных и юго-восточных регионов Украины, однако из-за оккупации Россией Керченского пролива и строительства незаконного Крымского моста эти морские порты фактически остались изолированными.

Об этом он рассказал делегации высокопоставленных чиновников Евросоюза, передает ONLINE.UA.

"Сегодня существует ряд проблем, вызванных противоправными действиями Российской Федерации. Незаконное строительство моста через Керченский пролив привело к ограничению его пропускной способности: корабли высотой 33 метра не могут пройти мимо гмоста", — говорит министр.

Кроме того, Черныш отметил, что это негативно влияет на работу всей цепи: как терминалов, так и портов, а также судовладельцев, у которых есть свои обязательства, и которые терпят серьезные убытки из-за задержки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.