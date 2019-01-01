Доигрались: Латвия заступилась за Украину и запретила российский канал

Доигрались: Латвия заступилась за Украину и запретила российский канал

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Фото: gorod.lv

Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на LETA.

Указано, что нарушения были замечены в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

Так, отмечается, что в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", — сказал член NEPLP Патрик Грива.

Кроме того, год назад в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к украинцам, утверждение, что украинцы являются отвратительными, бандитами, поясняется в пресс-релизе NEPLP.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на очередной лжи поймали ведущую программы "60 минут" Ольгу Скабееву на телеканале "Россия-1", которая пообщалась в прямом эфире с девушкой, которая значится в списках погибших после массового расстрела в оккупированной Керчи.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Латвия, пропаганда, канал, РФ
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