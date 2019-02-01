Курс валют на сегодня 1 февраля - доллар подешевел, евро подорожал

На пятницу, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 февраля цена доллара США составит 27 гривен 74 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 87 копеек, что в свою очередь на 15 копеек больше чем в четверг, 31 января.

В четверг, 31 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.67/27.55 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.79/31.65 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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