На Донбассе враг бьет из минометов и гранатометов - есть раненые

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм., БМП-2 , крупнокалиберных пулеметов и гранатометов — в районе поселка Пески", — подчеркнули в штабе.

Сказано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм. и гранатометов — в районе населенного пункта Кряковка, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Крымское.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе хутора Свободный, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской. По данным разведки, 31 января 1 оккупант уничтожен, 2 получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что местные жители оккупированной Донецкой области массово жалуются на то, что боевики "ДНР" умышленно блокируют им выезд в Украину — проехать блокпост можно только за определенную плату (цена вопроса — 1000-1500 рублей).