"Это развяжет нам руки": США пригрозили Кремлю

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Белый дом готовится начать с 2 февраля процесс денонсации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между бывшим Советским Союзом и США в 1987 году. С данным заявлением выступила заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Мы сможем это сделать (приостановить наши обязательства по договору) 2 февраля", — сказала она. — Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо сделать для прекращения наших обязательств и дальнейшего выхода из договора", — отметила Томпсон.

По словам дипломатки, прекращения соблюдения договора развяжет руки американским военным.

"Мы тогда тоже сможем проводить научно-исследовательские работы и работать над системами, которые мы не могли использовать, поскольку мы придерживались договора", — сказала она.

Стоит отметить, что после формального объявления процесс выхода из сделки займет 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в США завод по производству ядерного оружия Pantax начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт заявлял, что Россия активно готовится к ядерной войне с США.