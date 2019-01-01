В России горел байк-центр пропутинских "Ночных волков" - видео

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В России, на западе Москвы, произошел пожар в помещении байкерского центра Sexton, который основали представители пропутинского движения "Ночные волки", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В МЧС Москвы говорят, что произошло возгорание нежилого металлического строения, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Российские СМИ сообщают, что внезапно загорелась сцена.

"Очевидцы сообщали про густой дым, который поднимался на десятки метров, и некоторые слышал глухие звуки, похожие на взрывы", — сказано в сообщении.

По словам спасателей, в результате инцидента никто не пострадал, зато информационное агентство ТАСС пишет про одного потерпевшего.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 1 часа ночи. Около 2:00 возгорание удалось локализовать и за 18 минут – ликвидировать.



Сами представители "Ночных волков" утверждают, что пожар серьезно на работу клуба не повлияла, следовательно он будет работать, как обычно. Согласно сообщению, возгорание произошло в складском помещении, которое не имеет отношения к заведению. Серьезного ущерба и пострадавших нет.

Как сообщал ONLINE.UA, 30 ноября в центре Керчи в оккупированном Крыму загорелись склады площадью около 250 квадратных метров.