Что будет с украинской экономикой в 2019 году - НБУ озвучил неутешительный прогноз

В Национальном банке Украины прогнозируют, что в 2019 году рост реального внутреннего валового продукта Украины замедлится до 2,5% по сравнению с прошлым годом, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ отмечают, что в течение прошлого года украинская экономика выросла максимально за 7 лет – на 3,3%, однако по данным представителей банка, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

"Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции к цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов госдолга в этом году", — сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается снижение урожая зерновых после рекорда сельского хозяйства в 2018 году.

"Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире", – сообщает регулятор.

Также отмечается, что главным двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения – зарплат, пенсий, а также денежных переводов из-за рубежа.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.