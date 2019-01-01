РФ договорилась о строительстве еще одного газапровода в обход Украины

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Власти Болгарии обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарская МЕТ, заключили контракты на его использование, передает ONLINE.UA со ссылкой на EUobserver.

Американские и европейские дипломаты бьют тревогу, ведь, по их прогнозам, проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность. Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря.

"Стоит отметить, что сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.После 2020 года, Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта.