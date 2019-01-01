"Не верю своим глазам": архивное фото Меган Маркл взорвало сеть

Меган Маркл (фото — instagram.com/meghan_markle)

К сожалению, после королевской свадьбы возлюбленная принца Гарри посещает театры только для просмотра спектаклей или же в качестве патрона. Однако были времена, когда Меган Маркл с удовольствием выходила на сцену, демонстрируя талантливую игру. Фотография с тех времен, которую опубликовала бывшая коллега герцогини, за считанные часы стала популярной в сети, передает ONLINE.UA.

В тот период своей жизни Меган не боялась нарушить протокол и с легкостью делала яркий макияж.

Эти времена беременной экс-актрисе решила напомнить ее бывшая коллега Кэтрин Макфи. На своей странице в Instagram она опубликовала архивное фото, на котором позирует рядом с Меган Маркл. Герцогиня при этом одета в платье с белым кружевом и позирует перед камерой с вечерним make-up.

"Обе в юности играли в мюзиклах. Сейчас одна – герцогиня, другая – выступает на Вест-Энде (театральный район Лондона, – ред.). Как по мне, звучит одинаково", — подписала фотографию Кэтрин Макфи.

Фанаты Меган сразу же начали комментировать яркую фотографию и засыпать красавиц комплиментами.

"Не верю своим глазам: столько лет прошло, а Меган выглядит безупречно — даже лучше, чем тогда; девушки, вы невероятные; как звездам удается всю жизнь оставаться молодыми?; какая же она шикарная; эта улыбка очаровывает; яркий макияж, но ей к лицу", — пишут пользователи сети.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что принц Гарри насмешил курьезным поступком в первый день турне по странам Содружества наций.