Впервые за 2 года: Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом - фото

Бывшая звездная пара, голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли попали в объективы папарацци. Что интересно, это впервые их увидели вместе за 2 года развода, передает ONLINE.UA со ссылкой на Metro.

Отмечается, что экс-супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Анджелина Джоли и Брэд Питт провели встречу в помещении с большими окнами, поэтому папарацци удалось сделать несколько снимков встречи актеров. Фотографии сразу же попали в сеть.

"Встреча с Анджелиной Джоли прошла за закрытыми дверями, а в помещении не были замечены их адвокаты. Очевидцы признались, что своенравная актриса во время беседы была очень эмоциональной, а вот Брэд Питт сохранял спокойствие", — сказано в сообщении.

По данным издания, главной темой споров экс-влюбленных было воспитание детей. Однако в декабре 2018 года Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение, согласно которому имеют равные права в воспитании 6 потомков. Поэтому поводом для эмоциональной беседы могли стать другие судебные вопросы, в частности, относительно имущества. Пользователи сети уверены, что Джоли обсудила новые отношения Брэда Питта с Шарлиз Терон.