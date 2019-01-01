Впервые за 2 года: Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом - фото

Впервые за 2 года: Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом - фото

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото — flickr.com)

Бывшая звездная пара, голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли попали в объективы папарацци. Что интересно, это впервые их увидели вместе за 2 года развода, передает ONLINE.UA со ссылкой на Metro.

Отмечается, что экс-супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Анджелина Джоли и Брэд Питт провели встречу в помещении с большими окнами, поэтому папарацци удалось сделать несколько снимков встречи актеров. Фотографии сразу же попали в сеть.

"Встреча с Анджелиной Джоли прошла за закрытыми дверями, а в помещении не были замечены их адвокаты. Очевидцы признались, что своенравная актриса во время беседы была очень эмоциональной, а вот Брэд Питт сохранял спокойствие", — сказано в сообщении.

По данным издания, главной темой споров экс-влюбленных было воспитание детей. Однако в декабре 2018 года Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение, согласно которому имеют равные права в воспитании 6 потомков. Поэтому поводом для эмоциональной беседы могли стать другие судебные вопросы, в частности, относительно имущества. Пользователи сети уверены, что Джоли обсудила новые отношения Брэда Питта с Шарлиз Терон.

Впервые за 2 года: Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом - фото (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли без сознания оказалась в больнице из-за сильного истощения. Результаты обследования показали, что Джоли полностью физически истощена. Близкие к красавице источники утверждают, что проблемы со здоровьем у актрисы уже давно.
Источник: ONLINE.UA Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, развод, Голливуд
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