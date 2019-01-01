Евросоюз жестко раскритиковал выходку одиозной российской пропагандистки в ПАСЕ

Ольга Скабеєва (фото — скриншот відео)

Руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что считает неприемлемым инцидент с участием одиозной российской пропагандистки, сотрудницы государственного российского телеканала Ольги Скабеевой в кулуарах зимнего заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Страсбурге, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Это неприемлемая и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и поведения в здании Совета Европы", — сказал Холтген.

Как известно, сотрудница российского государственного телеканала Скабеева 24 января в кулуарах ПАСЕ вела себя некорректно, провоцировала украинских делегатов (народных депутатов Украины) Ассамблеи и журналистов, заходила в кадр телеканалов, объявляя пропагандистские противоправные заявления Кремля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.