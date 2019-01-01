Следует вводить страховую медицину, как живет 90% цивилизованного мира, - Тимошенко

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О том, что новая медицинская реформа действующей власти не дала желаемых результатов ни для пациентов, ни для медиков, а также о том, что следует вводить страховую медицину, заявила Юлия Тимошенко во время общения с медицинским сообществом в Сумах, передает ONLINE.UA со ссылкой на Обозреватель.

"Необходимо взять ту модель, с которой живет 90% цивилизованного мира, — медицинское страхование, которое дает право каждому человеку иметь свободный доступ к получению медицинской помощи", — отметила она.

По ее убеждению, страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую часть медицинской страховки платил работодатель, который при этом платил меньше налогов. Именно поэтому закон о медицинском страховании нужно принимать одновременно с Налоговым кодексом, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес.

"А для пенсионеров, нетрудоспособных людей, малолетних детей страхование будет обеспечивать государство, поскольку это происходит во всех странах, где действует страховая медицина", — пояснила политик свое видение здравоохранения.

"К сожалению, нынешняя реформа медицинской отрасли не решила основной проблемы: не сделала медицинские услуги качественными и доступными, а зарплату врачей — достойной", — констатировала лидер партии. К тому же денег из бюджета едва хватило на первое звено медицинской помощи, а вторая и третья звена переведены на хозрасчет. А это означает, что украинцы вынуждены сами дорого платить за обследование и лечение с американскими и европейскими протоколами.

Политик считает провалом медицинской реформы, ведомой действующей властью, реорганизации скорой помощи, поскольку в украинских реалиях переход на американскую систему, когда на вызов в сверхсложных ситуациях выезжает скорая с парамедиками, приводит к тому, что в 100% случаев человек попадает в больницу.

"И если сейчас нас министр здравоохранения информирует, что можно вызвать скорую только тогда, когда температура — 40 градусов, если давление поднялось по этой аналогии до 300, — ехать уже не надо, тогда уже надо машины посылать..." — отметила она. По ее мнению, надо возвращаться к европейской модели скорой помощи, которая будет реагировать практически на все вызовы, помощь будет оказываться вовремя, а госпитализация составит в среднем 20-25%.

"Качество жизни в Украине, в частности ненадлежащее медицинское обслуживание, значительно хуже, чем во многих странах, и поэтому мы проигрываем конкуренцию за человека", — констатирует лидер "Батькивщины". "Сейчас нам надо стать конкурентными в мире в соревнованиях за народ, за людей, за креативный класс. А для этого нужен качественно иной уровень жизни", — подытожила она.